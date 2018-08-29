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: 'Selçuk'ta akıl varsa 'dan ayrılır'

SABAH'ın usta kalemlerinden , 'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-0'lık galibiyeti değerlendirdi ve 'i eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 09:49
Hıncal Uluç: 'Selçuk'ta akıl varsa Galatasaray'dan ayrılır'

SABAH'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-0'lık galibiyeti değerlendirdi ve Fatih Terim'i eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

"Kazanan haklıdır.. Yarım düzine golle kazanan daha da haklıdır" değil mi, Sevgili Rado?. ( kardeşim tabii.) Artık uykumu ziyan etmiyorum "100'de Sıfır " için.. Kim bilir ne övmüşsündür, 'ı ve Terim'i.. Şimdi soralım tüm futbol camiasına.. İkinci golün atıldığı 49'uncu dakikaya kadar futbol adına ne oynadı?.

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Hıncal Uluç: 'Selçuk'ta akıl varsa Galatasaray'dan ayrılır'
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