Hıncal Uluç: 'Selçuk'ta akıl varsa Galatasaray'dan ayrılır'

SABAH'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-0'lık galibiyeti değerlendirdi ve Fatih Terim'i eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

"Kazanan haklıdır.. Yarım düzine golle kazanan daha da haklıdır" değil mi, Sevgili Rado?. (Rıdvan Dilmen kardeşim tabii.) Artık uykumu ziyan etmiyorum "100'de Sıfır Futbol" için.. Kim bilir ne övmüşsündür, Galatasaray'ı ve Terim'i.. Şimdi soralım tüm futbol camiasına.. İkinci golün atıldığı 49'uncu dakikaya kadar Galatasaray futbol adına ne oynadı?.