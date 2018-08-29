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, Azubuike’nin yerine Muniru'yu transfer etti

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Evkur ’dan kadroya bir takviye daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Mısır ligine transfer olan Azubuike’nin yerine orta sahaya Ganalı 'yu takviye etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 10:45
Yeni Malatyaspor, Azubuike’nin yerine Muniru'yu transfer etti

temsilcisinin geçen sezon Steaua Bükreş, bu sezon başında ise Portekiz'in Tondela takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Ganalı ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve orta saha oyuncusunun Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Evkur transferde Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Guilherme ve Aleksic'i kadrosuna katmıştı.

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Yeni Malatyaspor, Azubuike’nin yerine Muniru'yu transfer etti
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