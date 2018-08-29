Zagreb’de zafer Young Boys’un

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş ayağında üç maç oynandı. Ajax, Hollanda'da 3-1 mağlup ettiği Dinamo Kiev ile Ukrayna'da 0-0 berabere kalarak, Devler Ligi biletini aldı. Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 1-1'in rövanşında konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys'a 2-1 yenilerek, büyük bir yıkım yaşadı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Hajrovic'le 7'de öne geçen Zagreb, 64 ve 66'da Hoarau'nun biri penaltıdan iki golüne engel olamadı. AEK ise 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macar ekibi Mol Vidi ile 1-1 berabere kalarak, ayağına gelen kısmeti geri çevirmedi.

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