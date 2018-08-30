Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor'dan Harun Tekin'e teşekkür

'dan 'e teşekkür

Kulübü, Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci 'e yeni takımında başarılar diledi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 15:52
Bursaspor'dan Harun Tekin'e teşekkür

Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"2010-2011 sezonunda takımımıza katılan forması altında Süper Lig,Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemeleri dahil 152 maça çıktı ve 15.481 dakika sahada kaldı. Harun Tekin'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Kulübün Harun Tekin'in ağzından, "Arkamda Okan ve Muhammed gibi iki çok değerli kardeşim olduğu için onların önünü açmak ve değer yaratmak bu ayrılışın ana fikridir aslında" ifadelerini paylaşması da dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor'dan Harun Tekin'e teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN