Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a transfer oldu

Geleceğin kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren E.Y. Malatyaspor altyapısı Fenerbahçe U19 takımından genç kaleci Atakan Akyol'u kadrosuna kattı. Lisans işlemleri tamamlanan genç oyuncunun bu haftadan itibaren altyapıda U21 kategorisinde maçlara çıkarılacağı belirtildi.

E.Y.Malatyaspor Altyapı Koordinatör Levent Doğandemir yaptığı açıklamada önemli bir yeteneği kadrolarına kattıklarını söyledi. Atakan Akyol'un milli takım forması giymiş yetenekli bir kaleci olduğunu belirten Doğandemir, "Yeni Malatyaspor altyapısı olarak uzun süredir izlediğimiz Atakan Akyol'u kadromuza dahil ettiğimiz için oldukça mutluyuz. Transferinde Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden'in büyük katkıları oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Genç futbolcumuzun Fenerbahçe'de maçları bulunuyor. Bu futbolcumuz milli takımımızda da forma giymiştir. İnşallah Malatya futboluna önemli katkılar sunar ve yıllarca buraya hizmet eder" diye konuştu.