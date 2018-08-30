Klopp’a rağmen Beşiktaş’ı tercih ettim

"Taraftarların ve kulübün ilgisi, gelmemde etkili oldu. Umarım iyi iz bırakırım ve ileride beni de hatırlarsınız" Beşiktaş
'ın yeni kalecisi Loris Karius
için başkan Fikret Orman
'ın da katılımıyla Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman eldiven, büyük bir kulübün parçası olmaktan onur duyduğunu
söyledi. Karius'un açıklamalarından önemli bölümler şöyle:
Beşiktaş'ta gelişme potansiyeli çok yüksek. Buraya gelerek kariyerim için ileriye bir adım attım. Takım arkadaşlarımla kupalar, zaferler kazanmak istiyorum.
Transferde taraftarın ve kulübün gösterdiği ilgi etkili oldu. Transfer sürecimde Mario Gomez ve eski Beşiktaşlı futbolcularla görüşmedim. Ancak kulüple ilgili duyduklarım hep pozitifti. HOCAM GÖREV VERİRSE OYNAMAYA HAZIRIM
Burada bir Alman kaleci olarak Aumann'ın hala hatırlanması güzel. Umarım ben de iyi bir iz bırakırım ve beni de hatırlarsınız. Liverpool
'da tüm idmanlarda ve hazırlık maçlarında yer aldım. Teknik direktörümüz uygun görürse görev alabilirim.
Benim için imaj ikinci planda geliyor. Önceliğim oynamak. Jürgen Klopp
, Liverpool'da kalmamı istediğini söyledi. Ancak ben ayrılmak istediğimi belirttim. Günün sonunda her şey tüm taraflar için olumlu oldu.
Tercümandan GS-FB açıklaması!
Tercüman Halil Yazıcıoğlu'nun, bir çeviride "G.Saray, F.Bahçe derbilerini izlerdim" ifadesi tepki gördü. Bunun üzerine Yazıcıoğlu, "Karius'un, 'Beşiktaş'ın, F.Bahçe ve G.Saray'a karşı oynadığı derbileri izliyordum' cümlesini çevirirken 'F.Bahçe, G.Saray derbileri' ifadesini kullandım. Çeviride eksiklik ve anlam hatası söz konusu" dedi. BEŞİKTAŞ'IN NEFERİYİM
Orman, "Motivasyonum düşerse, Beşiktaş çöker" ifadesine açıklık getirdi: Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Ben bu kulübün neferiyim. Öyle geldim, öyle de gideceğim
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda sözlerinin farklı yerlere çekildiğini söyledi. Orman, "Benim motivasyonum düşerse, Beşiktaş çöker" sözleri için "Yapmış olduğumuz bir başarı varsa kulüp içindir. 'Motivasyonum düşerse, Beşiktaş'ı yönetmede başarı elde edemeyiz
' dedim. Cımbızlanan laflarla yorum yapanlar ve beni taraftarlarla karşı karşıya getirmeye çalışanların niyetleri farklıdır. Ben bir Beşiktaş neferiyim. Öyle geldim, öyle de gideceğim. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Doğrusu, bizim çok fazla konuşmamamız galiba
" açıklamasını yaptı. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL HERKESE NASİP OLMAZ!
Loris Karius, geçen sezon UEFA
Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller hatırlatılınca da şu cevabı verdi: "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Sakatlıklar da öyle. Başınıza nerede ne geleceğini bilemiyorsunuz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak kaç oyuncuya, kaç kaleciye nasip olmuştur. Şanssız bir gün geçirdik ve geçmişte kaldı. Geleceğe odaklandım." 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK
Beşiktaş Karius'u iki yıllığına kiraladığı Liverpool'a toplamda 2.5 milyon Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olan Alman kaleci ise bonuslarla birlikte sezon başına 1.7 miyon Euro kazanacak.