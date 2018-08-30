Yeni Malatyaspor, Umut Nayir'in peşinde

Transferde son olarak Ganalı Sulley Muniri'yi renklerine bağlayan Malatya ekibi, Beşiktaşlı Umut Nayir'i de kiralık olarak transfer etmek için görüşmelerini hızlandırırken, Trabzonsporlu Mustafa Akbaş'tan ise haber beklediği belirtildi. Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut'un alınmasını istediği Umut Nayir ve Mustafa Akbaş transferlerinin her an gerçekleşebileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Umut Nayir'in Beşiktaş'ta yedek kalmak istemediği ve oynayabileceği bir kulübe transfer olma arzusunu siyah-beyazlı yönetime ilettiği öğrenilirken, yönetimin de bu talebe sıcak yaklaştığı ifade edildi.