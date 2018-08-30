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Evkur Kulübü, in bitmesine saatler kala forvet ve savunma hattına transfer yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu ’tan haber beklediği belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 14:59
Yeni Malatyaspor, Umut Nayir'in peşinde

de son olarak Ganalı Sulley Muniri'yi renklerine bağlayan ekibi, Beşiktaşlı 'i de kiralık olarak transfer etmek için görüşmelerini hızlandırırken, Trabzonsporlu 'tan ise haber beklediği belirtildi. Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut'un alınmasını istediği Umut Nayir ve Mustafa Akbaş transferlerinin her an gerçekleşebileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Umut Nayir'in Beşiktaş'ta yedek kalmak istemediği ve oynayabileceği bir kulübe transfer olma arzusunu siyah-beyazlı yönetime ilettiği öğrenilirken, yönetimin de bu talebe sıcak yaklaştığı ifade edildi.

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Yeni Malatyaspor, Umut Nayir'in peşinde
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