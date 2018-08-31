Fenerbahçe'den 10 numaraya 2 aday: Bardhi ve Szymanski

Giuliano'yu 10.5 milyon Euro'ya Al Nassr'a satan Fenerbahçe 10 numara mevkisi için 2 isimle ilgileniyor: Enis Bardhi ve Sebastian Szymanski... 23 yaşında olan Enis Bardhi Levante formasıyla geçtiğimiz sezon 26 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu aynı zamanda Eljif Elmas'ın da Makedon milli takımından arkadaşı. 19 yaşındaki yıldız adayı Sebastian Szymanski ise Legia Varşova'da geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol attı. Öte yandan Brezilya basını sarı-lacivertlilerin, Fluminense'de forma giyen 10 numara Junior Sornoza ile ilgilendiğini ancak tarafların maaş konusunda anlaşamadığını yazdı.

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