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’a ihtiyacı vardı

Wyett, Loris Karius için siyah-beyazlıların doğru tercih olduğunu belirtip, “’de iyi işler çıkaracak, başarılı olacak” dedi

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Beşiktaş’a ihtiyacı vardı
'ın futbol yazarı Charlie Wyett, Karius'un 'a transferini yorumladı. , "Geçen yıl iyi bir sezon geçirdi. 'un kalesindeki yerini kendi çabası ile kazandı. Ancak sonrasında Mignolet'in daha iyi performans göstermesi ve Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananlar talihsizliği oldu. Bu dönemi aştığı takdirde yeniden becerilerini sergileyebilecek bir duruma gelecektir. Beşiktaş'a transferinin bu açıdan doğru olduğunu düşünüyorum. Böyle bir değişime gerçekten ihtiyacı vardı. Bence Karius, 'de iyi işler çıkaracak ve başarılı olacak" yorumunu yaptı.

LOVE KADROYA ALINMADI

Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında Alanya'dan gelen Vagner Love bekleneni veremedi. Teknik direktör , gözden çıkardığı Brezilyalı yıldızı dün Partizan maçı kadrosuna almadı. 34 yaşındaki golcünün bugün eski takımı Alanya'ya imza atması bekleniyor. Bu sezon 4 resmi maçta 31 dakika oynayan Love 1 gol attı.

LARİN'E MİLLİ DAVET
Beşiktaş'ta dün 11'de sahaya çıkan Larin, Kanada 'nın Virjin Adaları ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı. Siyahbeyazlıların bir diğer Kanadalısı Atiba ise davet almadı.
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Beşiktaş’a ihtiyacı vardı
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