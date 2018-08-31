Beşiktaş’a ihtiyacı vardı

The Sun
'ın futbol yazarı Charlie Wyett, Karius'un Beşiktaş
'a transferini yorumladı. İngiliz gazeteci
, "Geçen yıl iyi bir sezon geçirdi. Liverpool
'un kalesindeki yerini kendi çabası ile kazandı. Ancak sonrasında Mignolet'in daha iyi performans göstermesi ve Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananlar talihsizliği oldu. Bu dönemi aştığı takdirde yeniden becerilerini sergileyebilecek bir duruma gelecektir. Beşiktaş'a transferinin bu açıdan doğru olduğunu düşünüyorum. Böyle bir değişime gerçekten ihtiyacı vardı. Bence Karius, Türkiye
'de iyi işler çıkaracak ve başarılı olacak" yorumunu yaptı. LOVE KADROYA ALINMADI
Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında Alanya'dan gelen Vagner Love bekleneni veremedi. Teknik direktör Şenol Güneş
, gözden çıkardığı Brezilyalı yıldızı dün Partizan maçı kadrosuna almadı. 34 yaşındaki golcünün bugün eski takımı Alanya'ya imza atması bekleniyor. Bu sezon 4 resmi maçta 31 dakika oynayan Love 1 gol attı. LARİN'E MİLLİ DAVET
Beşiktaş'ta dün 11'de sahaya çıkan Larin, Kanada Milli Takımı
'nın Virjin Adaları ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı. Siyahbeyazlıların bir diğer Kanadalısı Atiba ise davet almadı.