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'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

'ın yer aldığı D Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 01:37
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

'ın yer aldığı D Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, "Kupa 1"deki ilk maçını 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yaparken, gruptaki son karşılaşmasında ise 11 Aralık Salı günü Portekiz temsilcisi Porto ile yine sahasında oynayacak.

D Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

-18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto
-3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04
-24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto?
-6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova?
-28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04
-11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
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