Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, "Kupa 1"deki ilk maçını 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yaparken, gruptaki son karşılaşmasında ise 11 Aralık Salı günü Portekiz temsilcisi Porto ile yine sahasında oynayacak.

D Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

-18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto

-3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04

-24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto?

-6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova?

-28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

-11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova