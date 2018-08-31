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, 'nin teknik direktörü oldu

, İngiltere 2. Lig takımlarından 'yi çalıştıracak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 13:13
Harry Kewell, Notts County'nin teknik direktörü oldu

Harry Kewell'ın yeni takımı belli oldu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen genç teknik adam İngiltere 2. Lig takımlarından Notts County'nin başına geçti. Son olarak İngiltere 4. Lig takımlarından Crawley Town'u çalıştıran Kewell, ilk maçına ise 4 Eylül Salı günü İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup G'de Grimsby Town karşısında çıkacak.

Başkanı Alan Hardy ise 'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulübün genel futbol felsefesini belirleyecek, gerektiğinde yönetimi destekleyecek ve yönlendirecek bir teknik direktör getirdik" ifadelerini kullandı.

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Harry Kewell, Notts County'nin teknik direktörü oldu
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