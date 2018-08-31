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'tan Ljajic için son hamle

, İtalyan ekibi Torino’ya kiralama bedeli olarak 1.2 milyon , satın alma opsiyonu için ise 12 milyon Euro teklif etti. Pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Beşiktaş'tan Ljajic için son hamle
, 10 numara pozisyonu için bir süredir görüşme halinde olduğu Adem Ljajic'in i için imkanlarını seferber etti. 27 yaşındaki Sırp oyuncu için Serie A ekibi Torino ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydeden ve kurmayları, oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibine 1.2 milyon kiralama bedeli ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti. Satın alma miktarını yüksek tutmak isteyen Torino ile pazarlıklar kıyasıya devam ediyor. Teknik Direktör de, dünkü basın toplantısında oyuncuyla ilgili soruya, "Ljajic beğendiğim bir oyuncu. Transferlere ben karışmıyorum" yorumunu yaptı.

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Beşiktaş'ın hamlesi ise tıkanma noktasına geldi. Önceki gün 'da yapılan pazarlıklarda 'a 2 milyon Euro ve önerildi. Ancak kabul görmedi. Bordo-mavililer, golcüsünü 3 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya yanaşmazken, yanı sıra Atiba'yı istedi. Kanadalı yıldızın gönderilmesine teknik direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı öğrenilirken, görüşmeler yine sonuçsuz kaldı.

LUCESCU TAKİPTE
Uluslar Ligi'nde ve ile oynanacak maçların aday kadrosunu bugün açıklayacak A Milli Takım Lucescu da dün tribündeydi. Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarına büyük destek verdi
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Beşiktaş'tan Ljajic için son hamle
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