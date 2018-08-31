Beşiktaş'tan Ljajic için son hamle

Beşiktaş
, 10 numara pozisyonu için bir süredir görüşme halinde olduğu Adem Ljajic'in transfer
i için imkanlarını seferber etti. 27 yaşındaki Sırp oyuncu için Serie A ekibi Torino ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydeden Fikret Orman
ve kurmayları, oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibine 1.2 milyon Euro
kiralama bedeli ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti. Satın alma miktarını yüksek tutmak isteyen Torino ile pazarlıklar kıyasıya devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş
de, dünkü basın toplantısında oyuncuyla ilgili soruya, "Ljajic beğendiğim bir oyuncu. Transferlere ben karışmıyorum" yorumunu yaptı. BURAK YILMAZ TRANSFERİ ATİBA HUTCHİNSON'A BAĞLI
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz
hamlesi ise tıkanma noktasına geldi. Önceki gün İstanbul
'da yapılan pazarlıklarda Trabzonspor
'a 2 milyon Euro ve Mustafa Pektemek
önerildi. Ancak kabul görmedi. Bordo-mavililer, golcüsünü 3 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya yanaşmazken, yanı sıra Atiba'yı istedi. Kanadalı yıldızın gönderilmesine teknik direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı öğrenilirken, görüşmeler yine sonuçsuz kaldı. LUCESCU TAKİPTE
Uluslar Ligi'nde Rusya
ve İsveç
ile oynanacak maçların aday kadrosunu bugün açıklayacak A Milli Takım Teknik Direktörü
Lucescu da dün tribündeydi. Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarına büyük destek verdi