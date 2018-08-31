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parti verdi

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan, gruptan yenilgisiz çıkıp, son 16 turunda organizasyona veda eden siyah-beyazlılar bu sezon da Avrupa’da fırtına gibi esiyor

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Pepe parti verdi
Kupa 2'de Torshavn'ın ardından Linz'i eleyen Kartal, Sırp rakibi karşısında (2) ve Oğuzhan'ın golleriyle zafere imza attı
1- AntalyaLYASPOR yenilgisinden 4 gün sonra Vodafone Park'a çıkan Beşiktaş, kapalı gişe oynadığı mücadelede taraftar desteğini arkasına aldı ve bunu skora yansıttı.
2- KARŞILAŞMANIN 27. dakikasında sakatlanan 'ın yerine oyuna giren Oğuzhan, oyundan alındığı LASK ve maçlarına nazire yaparcasına takıma hız katmayı başardı.
3- OĞUZHAN'IN oyuna girdiği dakika öncesine kadar etkili ataklar ortaya koyamayan Kartal, 37.dakikada Quaresma'nın uzaktan ortasında Pepe'nin golü ile öne geçti. Ataklarını sürdüren Beşiktaş 45.dakikada ise Larin'in şık pasında Oğuzhan ile golü buldu.
4- İLK 45 dakikanın sonunda rakibine ne isabetli şut ne de isabetli orta şansı veren Beşiktaş, Partizan teknik patronu Mirkovic'i de taktik değişikliğe götürdü. Stoper Markovic'i oyundan alan Mirkovic, forvet Nikolic'le çift forvete döndü.
5- BU hamle sonrası ikinci yarıya daha hızlı giren Partizan, 57.dakikada Vida'nın uzaklaştıramadığı topta Zakaric ile ceza sahasına girerken, içeriye çıkardığı topta Pantic topu direğe nişanladı.
6- BEŞIKTAŞ'IN yüksek fizik gücüne ve kadro kalitesine fazla dayanamayan Partizanlı futbolcuların baskılı ikinci yarı oyunu sadece 15 dakika kadar sürdü ve 69.dakikada yine sahne alan Quaresma, bir kez daha Pepe'ye golünü attırdı. Portekizli futbolcular performansı ile Kartal'a turu getirdi.

GİZLİ KAHRAMAN
Partizan karşısında alkışlanarak oyundan çıkan Medel, 77 dakikada girdiği 7 ikili mücadelenin hepsini kazanmayı başardı. Şilili futbolcu, aynı zamanda paslarında yüzde 90 gibi yüksek bir isabet oranı yakaladı.

YENİ GOLCÜ
BEŞIKTAŞ'IN dünyaca ünlü defans oyuncusu Pepe yeni sezonda golcü kimliği ile öne çıkıyor... 35 yaşındaki Portekizli dün Partizan ağlarını iki kez havalandırdı. Ligde Akhisar ve maçlarında da gol sevinci yaşayan Pepe gol sayısını 4'e çıkarırken kariyer rekorunu egale etti. Takımın 3'er gollü forvetleri Larin ve Negredo'yu geride bırakan yıldız savunmacı, kariyerinde ilk kez üst üste iki resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. (Antalya, Partizan)

İŞİMİ İYİ YAPIYORUM
İki gol atan Pepe, "Attığım goller işimi iyi yaptığımı gösteriyor. Böyle oynarsak bizi kimse yenemez. Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz" dedi.

PORTEKİZ A.Ş.
BEŞIKTAŞ'IN Portekizli yıldızları takımı sırtlıyor. Pepe bu sezon 4 gol, 1 asistle oynarken, dün Pepe'nin gollerinde asistleri yapan Quaresma 1 gol, 6 asiste ulaştı.

Dk. 37 Pepe 1-0
Serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma'nın ceza sahasına ortasında Pepe kafayla topu ağlara gönderdi.
Dk. 45 Oğuzhan 2-0
Larin ile üst üste tek paslar yapan Oğuzhan topla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla topu ağlara gönderip takımını rahatlattı.
Dk. 69 Pepe 3-0
Sahneye yine iki Portekizli çıktı. Quaresma'nın ortasında Pepe iyi yükseldi ve kafayla kendisinin ikinci takımının 3. golünü attı.
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