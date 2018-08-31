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Yeni Elmander Cornelius!

Galatasaray’ın yeni forveti, stili İsveçli yıldız Elmander’i andıran ’nın lı 1.93’lük kulesi oluyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Yeni Elmander Cornelius!

Transferin bitmesine saatler kala Galatasaray'ın forvetteki kararı Andreas Cornelius olmak üzere... Sarı-kırmızılılar dün 'da kulübü ile masaya oturdu. Cornelius'u ikna eden idari menajer Şükrü Hanedar'ın kiralama konusunda Atalanta ile de anlaşmaya vardığı bildirildi. Geçen sezon 3.5 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer olan Cornelius, İtalya'da beklentileri karşılayamadı ve 31 maçta 6 golde kaldı. Buna rağmen Dünya Kupası'nda ile boy gösteren 25 yaşındaki oyuncu, stili ile Elmander'i anımsatıyor. Galatasaray adına yurt dışında oyuncu izleyen Elmander'in de Cornelius için olumlu görüş verdiği öğrenildi. Sol ayağını kullanan Danimarkalı golcü, 1.93 boyuyla hava toplarına çok hakim ve 'in forvetlerinden istediği hücum presi başarıyla yapıyor. Sol bek için de 'ı almak isteyen Cimbom, Akhisar'la anlaştı. İki oyuncunun da bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

Kariyer zirvesine Copenhagen'da çıkan Cornelius, Mustafa Denizli döneminde de gündeme gelmiş ancak FFP cezası yüzünden transfer gerçekleşmemişti.

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Yeni Elmander Cornelius!
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