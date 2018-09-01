Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Bu sezon finali 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un grupları belli oldu. Monaco'daki kura çekimine 1. torbadan katılan Beşiktaş, I Grubu'nda Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö ve Norveç'in Sarpsborg takımlarıyla eşleşti. 2. torbadan kuraya giren Fenerbahçe, D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarına rakip oldu. 4. torbada olan Akhisarspor J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla karşılaşacak. 20 Eylül-13 Aralık tarihlerinde oynanacak olan gruplarda dikkat çeken en önemli detay 3 takımızın da Belçikalı ekiplerle eşleşmesi oldu. UEFA ülke sıralamasında 10. sırada yer alan Türkiye'nin (35.800 puan) hemen önünde Belçika (38.500 puan) var. Bu eşleşmelerde alınacak sonuçlar, sıralamadaki yerimiz için belirleyici olacak.

D GRUBU'NU TANIYALIM

Anderlecht'te Santini'ye dikkat

Anderlecht, geçen sezon Belçika Ligi'ni 3. sırada bitirerek gruplara doğrudan katıldı. Teknik direktörlüğünü Hein Vanhaezebrouck'un yaptığı mor-beyazlılar, bu sezon liginde ilk 4 maçını kazandı, 5. haftada Club Brugge'e 2-1 kaybederek ilk puan kaybını yaşadı. Takımın en skorer ismi 7 gol, 1 asistle Ivan Santini oldu. Wolfsburg'da kiralanan Landry Dimata da 5 gol, 1 asistle dikkat çeken diğer bir oyuncusu.

Hırvat liginin dinamosu

Dinamo Zagreb, Hırvatistan liginde 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Teknik direktörlüğünü Nenad Bjelica'nın yaptığı mavibeyazlı ekipte, bir dönem G.Saray'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Izet Hajrovic de oynuyor. Hırvatistan'da son 13 sezonun 12'sinde şampiyon olan Dinamo Zagreb'in takım değeri yaklaşık 40 milyon Euro.

S.Trnava ilk kez gruplarda

F.Bahçe, Slovakya Ligi'nin son şampiyonu Spartak Trnava ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Trnava, liginde 6 haftada, 8 puanla 8. sırada. Kadrosunda Türk asıllı futbolcu Kubilay Yılmaz'ı da bulunduran Spartak Trnava'da piyasa değeri 1 milyon Euro'nun üzerinde hiçbir oyuncu yok.

I GRUBU'NU TANIYALIM

Genk'in liginde yenilgisi yok

Teknik direktörlüğünü Philippe Clement'in üstlendiği Genk'in Belçika 1. Lig A'da ilk 5 hafta itibariyle yenilgisi bulunmazken, 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile lider konumda. Siyah-beyazlılarla tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Genk, maçlarını Luminus Arena'da oynuyor. 9 maçta 9 gol atan Samatta takımın en skorer oyuncusu.

Malmö İsveç'te 4. sırada

Beşiktaş, İsveç 1. Ligi'nde 22 kez şampiyonluk yaşayan Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı ve bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Alman teknik adam Uwe Rösler'in çalıştırdığı Malmö'nün en pahalı futbolcusu 1 milyon 500 bin Euro'luk Marco Antonsson. Malmö, 19 haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 34 puanla 4. sırada bulunuyor

Takım değeri 8 milyon Euro

İlk kez Avrupa sahnesine çıkan Sarpsborg 08, 4 ön eleme maçı oynayarak Avrupa Ligi grup aşamalarına geldi. Takım değeri 8 milyon Euro olan Norveç ekibinin teknik patronu Geir Bakke. Sarpsborg'un en pahalı oyuncusu 1 milyon 250 bin Euro ile Danimarkalı Matti Nielsen.

J GRUBU'NU TANIYALIM

Avrupa Ligi'ni 5 kez kazandı

İspanya'nın en güçlü takımlarından biri olan Sevilla, Avrupa Ligi'ni 3'ü 2013-2016 yılları arasında üst üste olmak üzere toplam 5 kez kazandı. İspanyol temsilcisi, Süper Kupa'yı da 1 kez müzesine götürdü. Sevilla'nın kadrosunda Andre Silva, Nolito, Jesus Navas, Simon Kjaer, Aleix Vidal gibi yıldız isimler bulunuyor. Sevilla, İspanya Ligi'nde Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada.

Krasnodar hücumda zayıf

Murad Musayev yönetiminde çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Krasnodar, Rusya Premier Ligi'nde 6.sırada bulunuyor. Maçlarını Krasnodar Stadı'nda oynayan yeşil-beyazlılar, 75 milyon Euro'luk kadro değeri ile öne çıkarken, bu sezon sadece 5 gol atarak hücumda etkinlik gösteremediler.

Milli karma Standart Liege

Belçika liginde teknik direktör Preud'homme ile 5 maça çıkan ve topladığı 11 puanla 4. sırada yer alan Standart Liege, 24,7 olan yaş ortalaması ile de liginin en genç kadrolarından birine sahip. Kadrosunda çeşitli milli takımlarda forma giyen 11 farklı isim olan Belçika ekibi, 10 kez Belçika şampiyonluğu kupasını, 8 kez de Belçika ligi kupasını müzesine götürdü.