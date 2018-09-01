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'ta ve kadroda

'in 4. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan 'ta yeni transferler ve maç kadrosunda yer aldılar.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 20:45
Beşiktaş'ta Loris Karius ve Adem Ljajic kadroda

Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transferler kaleci Karius ile Ljajic'i Bursaspor kadrosuna aldı.

Beşiktaş, 'in 4. haftasında Bursaspor ile yarın oynayacağı maç için kara yolu ile Bursa'ya gitti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kadrosuna 23 futbolcumuzu dahil etti. Tecrübeli teknik adam yeni transferler Karius ve Ljajic'i de kadroya dahil etti. Bursa kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

", Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, , Gökhan Töre, Ryan Babel, Güven Yalçın, Alvaro Negredo, Cyle Larin, Vagner Love."

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Beşiktaş'ta Loris Karius ve Adem Ljajic kadroda
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