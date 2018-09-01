Boluspor, Etoundi’yle 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig'deki son 4 karşılaşmasını namağlup tamamlayan Boluspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak önceki sezon Kasımpaşa forması giyen 28 yaşındaki Kamerunlu santrafor Franck Etoundi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa forması ile 15 maça çıkan Etoundi, Kamerun Milli Takımı ile çıktığı 7 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı. FC Biel-Bienne, Neuchâtel Xamax, FC St. Gallen ve FC Zürich gibi Avrupa takımlarında da forma giyen santrafor, FC Zürich forması ile Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde 9 karşılaşmada oynayarak, 2 kez topu ağlara gönderdi.