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, Etoundi’yle 1 yıllık sözleşme imzaladı

28 yaşındaki Kamerunlu milli futbolcu ’yle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 16:13
Boluspor, Etoundi’yle 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig'deki son 4 karşılaşmasını namağlup tamamlayan transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak önceki sezon Kasımpaşa forması giyen 28 yaşındaki Kamerunlu santrafor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa forması ile 15 maça çıkan Etoundi, Kamerun Milli Takımı ile çıktığı 7 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı. FC Biel-Bienne, Neuchâtel Xamax, FC St. Gallen ve FC Zürich gibi Avrupa takımlarında da forma giyen santrafor, FC Zürich forması ile Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde 9 karşılaşmada oynayarak, 2 kez topu ağlara gönderdi.

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Boluspor, Etoundi’yle 1 yıllık sözleşme imzaladı
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