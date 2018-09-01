CANLI | Fenerbahçe - Kayserispor

Ligde geride kalan 2 haftada aldığı mağlubiyetlerin ardından çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe, ilk 3 haftayı 5 puanla tamamlayan Kayserispor'u ağırlıyor. 19.15'te Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Alı Saygın Önel ile Osman Gökhan Bilir yapacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Eljif, Reyes Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Rotman, Mensah, Deniz, Chery, Bilal, Umut

FENERBHAHÇE - KAYSERİSPOR

LİGDEKİ 27. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor lig tarihinde 27. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 26 maçın 16'sında Fenerbahçe galibiyetle ayrılan taraf olurken Kayserispor ise 5 maçta 3 puanın sahibi oldu. Taraflar 5 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.