Fenerbahçe bu kez de Kayserispor'a diş geçiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti. Ligin 2. ve 3. haftalarında deplasmanda aldığı mağlubiyetlerin ardından iç sahada oynadığı karşılaşmadan da puansız ayrılan sarı lacivertli ekip, 3 puanda kaldı. Kayserispor'da Şamil Cinaz 82. dakikada kırmızı kart gördü.

FENERBHAHÇE 2-3 KAYSERİSPOR (MAÇ SONUCU)

13' Andre Ayew

52' Mensah

57' Islam Slimani

61' Skrtel (k.k.)

70' Chery

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

9. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Lung'un sağından auta gitti.

12. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Slimani'nin altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada topa altıpasın içinde Atila Turan'ın üzerinden iyi yükselen Ayew, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un yanından filelere gönderdi: 1-0.

21. dakikada Valbuena'nın sol kanattan pasıyla savunmanın arkasına sarkan Slimani'nin şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.

24. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Deniz Türüç'ün orta sahanın gerisinden gönderdiği pasıyla Fenerbahçe savunmasının arkasında topla buluşan Umut Bulut'un ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Chery'nin ceza sahası dışında yerden çektiği sert şutta, kaleci Harun soluna gelen topu uçarak çıkardı ve ardından kontrol etti.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşmada Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

52. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Mensah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanına ortaladığı topa kimse müdahale edemedi. Kale önünde yerden seken meşin yuvarlak, kaleci Harun'u da yanıltarak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

57. dakikada Ayew'in sağ kanatta ceza sahasına girer girmez yaptığı ortada Rotman'ın kafasından seken topu Slimani kontrol etti. Cezayirli oyuncunun penaltı noktasının önünden dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

61. dakikada Kayserispor skora yeniden denge getirdi. Bilal Başacıkoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Skrtel, kafasıyla yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

69. dakikada Kayserispor öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla Chery'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta altıpas içinde yerden seken top, kaleci Harun'un solundan filelerle buluştu: 2-3.

71. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Lopes'in sağ kanatta ceza sahasının hemen dışından yaptığı ortada arka direkte Umut Bulut'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Harun, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

79. dakikada ceza yayının hemen dışında yaşanan pozisyonda Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin uyarması üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Ümit Öztürk, Eljif'e faul yaptığını belirlediği Şamil Çinaz'ı 82. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Ardından Soldado'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung'un sağından auta çıktı.

90+1. dakikada Ayew'in ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top Soldado'nun önüne düştü. Soldado'nun yaptığı vuruşta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Reyes (Dk. 74 Mehmet Topal), Eljif Elmas, Mehmet Ekici (Dk. 66 Frey), Ayew, Valbuena (Dk. 74 Soldado), Slimani

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah (Dk. 85 Levent Gülen), Deniz Türüç (Dk. 72 Şamil Çinaz), Chery (Dk. 90 Kravets), Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut

GOLLER: Dk. 13 Ayew, Dk. 57 Slimani (Fenerbahçe), Dk. 52 Mensah, Dk. 61 Skrtel (Kendi kalesine), Dk. 69 Chery (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Şamil Çinaz (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 65 Umut Bulut (Kayserispor), Dk.14 Ayew, Dk. 18 Slimani, Dk. 38 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 51 Eljif Elmas (Fenerbahçe)