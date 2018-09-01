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'lu 1 puana razı oldu

Milli oyuncu 'un formasını giydiği , 'in 4. haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı. Cenk'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Everton'ın golünü Dominic Calvert-Lewin'den gelirken konuk ekibin golünü Philip Billing attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 19:27 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 19:32
Cenk Tosun'lu Everton 1 puana razı oldu

Premier Lig'in 4'üncü haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 4'üncü haftasında Huddersfield Town'u konuk etti. Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 34'üncü dakikada Billing'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı geçikmedi. 36'ncı dakikada Dominic Calvert-Lewin skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Everton, 4'üncü haftada 3'üncü bereberliğini elde etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11'de başlerken 90 dakika sahada kaldı.

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Cenk Tosun'lu Everton 1 puana razı oldu
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