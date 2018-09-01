Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Dengeli grup oldu

grup oldu

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Dengeli grup oldu
Teknik direktörü , Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hakkında değerlendirmede bulundu: "Şampiyonlar Ligi'nde her takım bizim için çok ciddi. Tabi aralarında önemli güç farkları var. Bu şekilde baktığımızda bizim grup daha dağılmış görünüyor. zaten hepimizin bildiği bir takım, Porto ve daha evvel karşılaştığımız rakipler. Dengeli bir dağılım ama yine de dikkat edilmesi gereken bir üçlü var. Allah izin verirse her şeyi zorlayıp bu gruptan çıkıp 2. ve 3. turlara gitmeyi istiyoruz."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dengeli grup oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN