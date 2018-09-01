Dengeli grup oldu

Galatasaray
Teknik direktörü Fatih Terim
, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hakkında değerlendirmede bulundu: "Şampiyonlar Ligi'nde her takım bizim için çok ciddi. Tabi aralarında önemli güç farkları var. Bu şekilde baktığımızda bizim grup daha dengeli
dağılmış görünüyor. Schalke
zaten hepimizin bildiği bir takım, Porto ve Lokomotiv Moskova
daha evvel karşılaştığımız rakipler. Dengeli bir dağılım ama yine de dikkat edilmesi gereken bir üçlü var. Allah izin verirse her şeyi zorlayıp bu gruptan çıkıp 2. ve 3. turlara gitmeyi istiyoruz."