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yeni transferlerine lisans çıkaramadı!

Spor Toto 1. Lig ekibi 'un divan kurulu başkanı , kulübün borçlu olduğu bazı eski oyuncu ve antrenörlerden muvafakat belgesi alamamaları nedeniyle, yeni transferler için lisans çıkartamadıklarını bildirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 10:16
Eskişehirspor yeni transferlerine lisans çıkaramadı!
Kulübü Divan Kurulu Başkanı , kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni transfer edilen futbolcuların lisanslarının çıkartılamamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Borçlu olunan bazı futbolcu ve antrenörlerin, yeni transferlerin lisanslarını çıkartabilmeleri için gerekli olan muvafakat belgesini vermekten kaçındığını belirten Begiter, şunları kaydetti:

"Saat 00.00 itibarıyla, bütün çabalarımıza, yarattığımız kaynaklara ve yaptığımız ödemelere rağmen, alacaklı eski futbolcu ile teknik adamlarımızın direnişi nedeniyle lisansları açamadık. 53 yıl önce kurduğumuz kulübümüzün yaşayan bir efsanesi olarak, hayatımın en acı gününü yaşıyorum. Takımımıza kazandırmak istediğimiz futbolcularımıza verdiğimiz sözleri aynen yerine getireceğiz."

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Eskişehirspor yeni transferlerine lisans çıkaramadı!
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