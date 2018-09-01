Eskişehirspor yeni transferlerine lisans çıkaramadı!

Eskişehirspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter , kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni transfer edilen futbolcuların lisanslarının çıkartılamamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Borçlu olunan bazı futbolcu ve antrenörlerin, yeni transferlerin lisanslarını çıkartabilmeleri için gerekli olan muvafakat belgesini vermekten kaçındığını belirten Begiter, şunları kaydetti:

"Saat 00.00 itibarıyla, bütün çabalarımıza, yarattığımız kaynaklara ve yaptığımız ödemelere rağmen, alacaklı eski futbolcu ile teknik adamlarımızın direnişi nedeniyle lisansları açamadık. 53 yıl önce kurduğumuz kulübümüzün yaşayan bir efsanesi olarak, hayatımın en acı gününü yaşıyorum. Takımımıza kazandırmak istediğimiz futbolcularımıza verdiğimiz sözleri aynen yerine getireceğiz."