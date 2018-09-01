Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in yerini dolduramadı

Galatasaray, transfer dönemini en eksik bölgesini yetim bırakarak kapattı. Şampiyonluğun en önemli mimarlarından, gol kralı Bafetimbi Gomis'in satışı sonrası, "Yerini kim doldurur" tartışmaları yaşanırken, Galatasaray yönetimi, Gomis'in tırnağı dahi olabilecek bir santrforu kadroya dahil edemedi. Gomis'in ayrılığı sonrası teknik direktör Fatih Terim, beklentisini, "Stoper takviyesinden vazgeçerek, mutlaka bir veya iki forvet almalıyız" sözleriyle dile getirmişti. Ne var ki yönetim, Terim'in beklentisini karşılayamadı.

DERDİYOK VAR AMA DERDİ ÇOK!

Anthony Modeste'yi gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, kulübü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Fransız futbolcuya imza attırma riskine girmedi. Transfer perdesinin kapanmasından bir gün önce gündeme gelen Atalanta'nın Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius, İtalyan ekibi zorunlu satın alma opsiyonu talep edince Rennes'in yolunu tuttu. Son gün Beşiktaşlı Vagner Love'a sarılan Aslan, Brezilyalı futbolcu ile el sıkıştı. Ancak Burak Yılmaz transferini bitirmek için çaba harcayan siyahbeyazlı kulübün 1 milyon 500 bin Euro bonservis talebi üzerine yine geri adım atmak zorunda kaldı. İki forvetin yolunu gözleyen Fatih Terim'in elinde devre arasına kadar forvet olarak ligin ilk üç haftasında performansı göz doldurmayan Eren Derdiyok kaldı.

LEVENT TÜZEMEN diyor ki

Yumurta kapıya gelince transfer yapılmaz. Galatasaray yönetimi, santrfor mühendisliği konusunda maalesef sınıfta kaldı. Gomis'in satıldığı gün yeni golcü Florya'dan içeri girmeliydi. Ayrıca Beşiktaş Vagner Love'ı vermeyerek son dakikada Galatasaray'a büyük bir çalım attı. Beşiktaş'ın Bursaspor veya Göztepe'ye bedelsiz vermeyi planladığı Love için Galatasaray'dan 1.5 milyon Euro istemesi, bilerek transferin engellenmesiydi. Aleni Galatasaray Beşiktaş tarafından uyutuldu. Bence Beşiktaş adına doğru bir strateji... Galatasaray, golcü bulmak için kıvranıyordu, dört tane santrforu olan Beşiktaş resmen Galatasaray'ı Eren'e mahkum etti.

PERDE, BAYRAM'LA KAPANDI!

GALATASARAY, transferin son günü sadece Ömer Bayram'ı renklerine bağladı. Fatih Terim'in Nagatomo'ya alternatif olarak düşündüğü Akhisarlı futbolcu transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Aslan oldu. Sarı-kırmızılı takım, zaman zaman Milli Takım daveti de alan 27 yaşındaki sol bek için Akhisar'a 400 bin Euro ödeneceğini duyurdu. Üç yıllık kontrat imzalayan Ömer Bayram ise toplamda 1 milyon 300 bin Euro net ücret alacak. Hollanda'da yetişen ve NAC Breda'dan 5 yıl önce Kayserispor'a 350 bin Euro karşılığında gelen Ömer, geçen sezon 36 maçta Akhisar forması giyerken, 1 gol atıp 4 asist yapmıştı.