Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ı alacak parayı darphaneler basmadı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray karşısında çok iyi bir skor aldıklarını belirterek, en hoşuna gidenin ise rakibin ilk 30 dakika içerisinde işini bitirmek olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Ligin 4. haftasında Trabzonspor, rakibi Galatasaray'ı yeni transferleriyle yıktı. Bordo-mavililer müsabakadan 4-0 gibi net bir sonuçla ayrılarak büyük bir moral buldu.

"SAHAMIZDA ÇOK İYİ BİR SKOR ELDE ETTİK"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rakipleri karşısında çok iyi bir skor aldıklarını belirterek, "İyi bir skor. Özellikle Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahamızda çok iyi bir skor elde ettik. İyi futbol oynadık. İkinci yarıda da oyunun tamamen hakimi bizdik. En güzeli de yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol ve onlardan elde ettiğimiz verim. Attıkları goller. Bizim scout ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi çok özenle seçildiler. Uzun araştırmalar neticesinde takıma dahil ettiğimiz oyuncular. Ekibimizi gerçekten çok iyi bir iş yaptı. Bunu herkes gördü. Yeni transferlerimizin bize toplam maliyetini söylersem herhalde güleceksiniz. 2.2 milyon 4 oyuncu aldık. Birde 4 gol attık" dedi.

"BİZİMLE İLGİLİ BİR DURUM VARSA ÖZÜR DİLEMESİNİ BİLİRİZ"

Trabzonspor'un twitter hesabından 'Artık sarmıyor" paylaşımına, Galatasaray taraftarlarının sinirlenmesinin sorulması üzerine Ağaoğlu, "Görmediğim için bir şey söyleyemem, görmem lazım. Bizle alakalı bir durum varsa da özür dilemesini biliriz. Öyle bir sıkıntı olacağını da sanmıyorum" dedi.

"BURAK YILMAZ KONUSUNDA ÇOK FARKLI YOLLAR DENEDİLER AMA OLMADI"

Burak Yılmaz sorusuna ise Ağaoğlu, "Ben daha önce söylemiştim. Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı. Kolay değildi. Çok farklı yollar denediler ama hiç bir tanesi olmadı. Baraj güzel kurulmuştu. Başkana kadar ulaşan teklif olmadı. Önemli olan da bu. Bana hiç bir resmi teklif gelmedi. Alt taraftan bir şeyler yapıldı. Onlarda bana gelmeden barajın engellediği teklifler oldu. Öyle teklif de olmaz zaten. Her şeyin bir şekli ve şemalı, yordamı vardır" ifadelerini kullandı.

"EN HOŞUMA GİDEN RAKİBİ YAKALADIĞINIZ ANDA İLK 30 DAKİKA İÇİNDE İŞİNİ BİTİRMEK"

Her maçın kendileri için önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Her maç bizim için önemli. Ankaragücü maçında giden 2 puanımız var. Oyun gereği giden değil ama. Takımdaki hiç bir futbolcuyu diğerinden ayırmak mümkün değil. Sahada bizim 4 milyon Euro'luk oyuncumuzda var. 300 bin Euro'luk oyuncumuzda var. Bunların hepsi takım ruhuyla hareket ettiklerinde fotoğrafı gördünüz. Burada benim en hoşuma giden rakibi yakaladığınız an ilk 30 dakika içerisinde işini bitirmek. Oynamamız gereken futbol bu" şeklinde konuştu.