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, 'ı tek golle geçti

kentinin en köklü iki takımını karşı karşıya getiren "" derbisinde , ağırladığı 'ı 1-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 16:37
Celtic, Rangers'ı tek golle geçti

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki ekibinin karşılaştığı "" derbisini, konuk ettiği 'a 1-0 üstünlük sağlayan kazandı.

Celtic Park'ta oynanan ligin 4. hafta kapanış mücadelesinde, iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Celtic, 62. dakikada Olivier Ntcham'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekibin maç boyunca 4 şutu ise kale direğinden döndü. Bu sonuçla Celtic, puanını 9'a çıkararak ligin 2'nci sırasında yer aldı ve "Old Firm" derbisinde kaybetmeme serisini 12 maça çıkardı.

yönetiminde 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Rangers ise 5 puanla 7'nci sırada kaldı.

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Celtic, Rangers'ı tek golle geçti
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