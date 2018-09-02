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evinde takıldı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Everton evinde takıldı

PREMIER Lig'de milli golcümüz 'un 90 dakika forma giydiği maçta , sahasında Huddersfield ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk golü 34. dakikada konuk ekip adına Philip Billing'ten geldi. İki dakika sonra Calvert-Lewin skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi. Cenk karşılaşma boyunca çalışkan bir görüntü sergilese de takımı ona gol pozisyonu hazırlamakta başarılı olamadı. Günün diğer maçlarında ise , Bournemouth'u 2-0 yenerken, , Leicester City deplasmanında 2-1 kazandı. İki takım da ligde dörtte dört yapmayı başardı.

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Everton evinde takıldı
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