Kırmızı alarm!

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe
, Yeni Malatya ve Göztepe deplasmanlarından sonra Kayserispor
'a da kaybederek son 3 lig mücadelesinde 'SIFIR' çekti
AYEW (DK 13): Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada topa altıpasın içinde Atila Turan'ın üzerinden iyi yükselen Ayew, kafa vuruşuyla golü yaptı: 1-0 MENSAH DK 52: Kayserispor'un sol çaprazda, uzak bir noktadan kazandığı frikikte Mensah'ın orta-şut karışımı vuruşu, kale önünde sekerek ağlarla buluştu: 1-1 SLİMANİ (DK 57) : Sağ kanattan Ayew'in ayak dışıyla yaptığı ortada savunmadan seken topu önüne alan Slimani, penaltı noktası üzerinde yerden sert vurdu ve kaleciyi avladı: 2-1 SKRTEL (DK 61-KK): Sağ taç çizgisi önünden Bilal'in ortasına ön direkte Skrtel ters bir kafa vuruşu yaptı ve topu kendi kalesine gönderdi: 2-2 CHERY (DK 69): Sağ çaprazda Chery köşeye nefis vurup Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Harun Tekin'i avladı: 2-3 MAÇIN RÖNTGENİ
1- PHILLIP Cocu, teşhisleri yapıyor ancak müdahalede geç kalıyor. Reyes ile kurulan orta sahanın geçirgen olduğu ilk yarıda görüldü ancak Hollandalı teknik adam Mehmet Topal'ı oyuna 3 gol yedikten sonra aldı.
2- FENERBAHÇE'NIN Hasan Ali'nin önünde oynayacak oyuncu konusunda bir an önce karar vermesi gerekiyor. Her hafta değişen tek bölgede ne Alper ne Valbuena ne Barış isteneni veremiyor. Birinde karar verilip devam edilmeli.
3- HARUN Tekin, ilk maçında kaleci şansını yanında bulamadı. Mensah'tan yediği golde önündeki savunmayla uyumsuzluğu en büyük etkendi. Chery'nin golü bariz şekilde ilk maç talihsizliğiydi. İlk yarıda iyiydi ama maçı kötü tamamladı.
4- FENERBAHÇE, yapım aşamasında bir takım. Transferlerin katıldığı, kadro uyumunun yakalandığı bir ortam elbette galibiyetleri getirecek. Ancak geçiş sürecinde alınan 3 mağlubiyet, şampiyonluk yarışında büyük bir yara...
5- SON paragraf Kayserispor'a... Mensah, Bilal ve Chery transferleri nokta atışı olmuş. Takım savunmaları oldukça güçlü, hücum silahları iş yapıyor. Eğer bu futbolu sürdürebilirlerse, bu sezon Süper Lig
'de ilk 4'ü zorlayacak bir kapasiteleri var. KAYSERİ BOMBARDIMANI
FENERBAHÇE deplasmanından üç puanla ayrılan Kayserispor, Kadıköy
'de rakip kaleye adeta şut yağdırdı. 90 dakikada Harun'un koruduğu kaleyi 20 kez yoklayan
ve 11 isabet sağlayan sarı-kırmızılılar, bunların 3'ünü ağlarla buluşturdu. Buna karşın Fenerbahçe ise 15 şut atıp bunların sadece 4'ünde isabet sağlayabildi.
Kayserisporlu futbolcular, Fenerbahçe ceza sahasına 17 tane de orta gönderdi.