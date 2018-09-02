Transferler ağızla yapılmıyor

Fatih Terim, rakiplerinin kendilerinden daha iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Savunulacak bir tarafı olmayan bir sonuç. Bir maçta, sezonun tamamında yapmamız gerekenden daha fazla hata yaptık" dedi. Terim, Belhanda ile ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: "Her maçta tembih etmemize rağmen sorumsuz bir kırmızı kart görmesi bizi zor bir duruma düşürdü. Galatasaray gibi bir takım 2-0 geride olsa bile maçı çevirebilir. Ancak 10 kişi kaldığınızda zor oluyor. Anlatsın bakalım bize Belhanda, biz de ona göre bir cevap vereceğiz." Terim bir transfer sorusuna ise imalı bir yanıt verdi: "Futbol elle değil ayakla oynanıyor. Transfer de ağızla olmaz!"

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Fatih Terim, Galatasaray teknik direktörü olarak Trabzonspor deplasmanında ilk yenilgisini aldı. Tecrübeli hoca, daha önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, mağlubiyet yüzü görmemişti.

KOLBASTIYLA KUTLADILAR

Maçın ardından Trabzonspor'da büyük sevinç vardı. Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Futbolcular, saha ortasında kolbastı oynayarak farklı G.Saray galibiyetini kutladı.

HEM YAZIYOR HEM YAZDIRIYOR!

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, bordo- mavili formayla başarılı performansını sürdürüyor. Trabzon'un ligde attığı son 7 golün üçüne Yusuf'tan katkı geldi. Genç oyuncu, iki kez ağları sarsarken, bir de asist yaparak klasını konuşturdu.

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Galatasaray'ın Süper Lig'de ilk yarıda üç gol yediği son maç Nisan 2004'teki Denizlispor karşılaşmasıydı. Cimbom, 14 yıl önce ilk yarısı 3-3 sonuçlanan mücadeleyi 4-3 kazanmıştı.