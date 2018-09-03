Arsenal, Cardiff’ten “MESUT” dönüyor

PREMIER Lig'de Mesut Özil'in 84 dakika forma giydiği maçta Arsenal, Cardiff deplasmanında Lacazette'in 81'inci dakikadaki mükemmel golü ile 3-2 kazandı. 58 kez topla buluşan Mesut Özil, yüzde 83 gibi yüksek bir oran ile arkadaşlarına 47 isabetli pas attı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 3 tanesini kazanan Mesut 2 de hava topu aldı. Arsenal'in gollerini Shkodran Mustafi (11), Aubameyang (62) ve 81'de Lacazette attı. Ev sahibi takım ise Camaresa (45) ve Ward (70) ile iki kere beraberliği yakalasa da puan almayı başaramadı.

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