İletişim eksikliği

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, Bursa deplasmanında kaledeydi. Karius siyah-beyazlı formayla ilk kurtarışını 10. dakikada yaptı. Ancak 86. dakikada Sakho'ya engel olamadı. Beşiktaş'ın 1 numarası karşılaşma sonrası ilk maçını ve yediği golü değerlendirdi. İşte Karius'un açıklamaları:

İLK YARIDA ŞANSLIYDIK AMA...

"İlk yarıda en iyi oyunumuzu oynayamadık. Şanslıydık çünkü ilk yarıyı gol yemeden kapattık. İkinci devrede çok daha iyi oynadık, golü de bulduk. Son bölümünde böyle bir gol yiyip puan kaybetmek üzücü. Golden sonra da kazanmak için pozisyonlar bulmuştuk. Kolay bir başlangıç değildi. Tabii iletişimi en üst seviyeye çıkarmak için birlikte daha çok antrenman yapmamız lazım."

FATİH DOĞAN - 3 SORU 3 CEVAP



Kaleci Karius ilk maçında nasıldı?

10. dakikada kalesini zamanında terkederek Lima'nın vuruş açısını kapattı. Mutlak bir golü engelledi. Sakho'nun beraberlik golünde öne boş hamle yapmasa daha mı iyi olurdu? dedirtse de Pepe'nin hatasıydı. Duruşu, soğukkanlılığıyla ilk maçında hem arkadaşlarına hem izleyenlere güven verdi.

Oğuzhan Partizan maçında 1 gol atmıştı bu maçta da asist yaptı genel görüntüsü nasıldı?

Beşiktaş orta sahası ilk yarı pozisyon üretemedi. Medel, Tolgay ve Oğuzhan üçlüsü topun kontrolünü eline alamayınca Beşiktaş, ilk yarı tek nitelikli atak geliştiremedi. Oğuzhan ikinci yarıya daha önde ve etkili başladı. Babel'in asistini hazırladı. Ljajic'in geldiği ortamda daha fazlasını yapması şart.

En beğendiğiniz oyuncu kimdi?

Beşiktaş'ta Karius ve Vida'yı beğendim. İkisinin de yerinde müdahaleleri vardı. Bir de ikinci yarı oyuna giren ve takıma hareketlilik getiren Caner'i.. Bursa'dan ise son gün Fransa'dan transfer edilen Diafro Sakho'yu çok beğendim. Enerjik ve yırtıcı. Üstelik attığı golde de görüldüğü gibi akıllı..

ADEM LJAJİC KULÜBEDEYDİ

Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Adem Ljajic dün Bursaspor deplasmanında yedek kulübesindeydi. Transfer komitesi üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yeni trasferleri için, "Her transfer değerlidir ancak inanıyorum ve iddia ediyorum ki Ljajic, tam ihtiyacımız olan 10 numara. Hem takımı hem de Negredo'yu isabetli paslarıyla besleyip, uçuracak" dedi. Bu arada Ljajic Sırbistan Milli Takımı'nda giydiği 22 numarayı aldı.

LOVE TRİBÜNE

Şenol Güneş, Bursa deplasmanına 23 futbolcuyla geldi. 21'i maç kadrosunda yer alırken, transferin son günü Galatasaray'ın kapısından dönen Vagner Love ile Güven Yalçın tribüne gönderildi. Güneş, Caner'i de dinlendirip yedek soyundurdu.

ŞİŞE BAŞINI SIYIRDI

Bursa taraftarı görsel şov ve tezahüratlarla takımlarına destek olurken, zaman zaman küfürlü tezahüratlarda yapıldı. Sahaya atılan yabancı maddeler oyunun zaman zaman durmasına neden oldu. Maç sonunda ise bir şişe Şenol Güneş'in kafasını sıyırdı.

GÖKHAN SAKATLANDI

Gökhan Gönül ilk yarının son dakikasında sol omzuna darbe aldı ve ikinci yarı oyuna çıkamayıp yerini Caner'e bıraktı. Durumu bugün netleşecek olan Gökhan sonuçların kötü olması halinde milli takım aday kadrosundan çıkarılabilir. Tecrübeli yıldız sahada kaldığı 46 dakikada yüzde 61 pas isabeti ile oynarken, girdiği 2 ikili mücadelenin 1'ini kazandı.