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Quaresma'nın golü FIFA Puskas ödülüne aday

’ın li yıldızı , FIFA 'nda İran'a karşısında attığı gol Puskas ödülüne aday gösterildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 16:11
Quaresma'nın golü FIFA Puskas ödülüne aday

'ın li futbolcusu , Rusya'da organize edilen FIFA 'nda İran'a karşı kaydettiği gol, Puskas ödülüne aday gösterildi. Maçın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma, trivela vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve ülkesini 1-0 öne geçirmişti.

Puskas ödülüne aday gösterilen diğer isimler ve gol attığı takımlar şöyle:

Bale - Liverpool
Cheryshev - Hırvatistan
Lazaros - Olympiacos
Ronaldo - Juventus
De Arrascaeta- America Mineiro
McGree - Newcastle Jets
Messi - Nijerya
Pavard - Arjantin
Salah - Everton

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Quaresma'nın golü FIFA Puskas ödülüne aday
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