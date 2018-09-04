Diafra Sakho gol orucunu Beşiktaş'a karşı bozdu!

Bursaspor'un tranferin son gününde resmen kadroya dahil ettiği Diafra Sakho, Beşiktaş karşısında ilk maçına çıkmış ve takımına 1 puanı getiren golü kaydetmişti. Fransa'nın Rennes Kulübü'nden kiralanan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu, böylelikle gol orucuna da son vermiş oldu. Bu yılın ocak ayında İngiliz ekibi West Ham United'tan Fransa'nın Rennes Kulübü'ne 10 milyon Euro'luk bedelle transfer olan Sakho, son olarak gol sevincini 17 Şubat 2018'de Rennes formasıyla SM Caen'e karşı oynanan maçta yaşamıştı. 2-2'lik eşitlikle sona eren maçta deneyimli golcü, tıpkı Bursaspor'da olduğu gibi attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Yeşil beyazlıların yeni golcüsü böylelikle 12 maçlık aranın ardından yeniden gol sevincine geri döndü.

Sakho için geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir başka ayrıntı ise attığı gollerle takımlarına kazandırdığı puanlar oldu. Geçen sezon West Ham United, Sakho'nun gol sevinci yaşadığı 3 maçı da kazandı. Rennes ise, Sakho'nun gol attığı 3 maçtan birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.