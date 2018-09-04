Erzurumspor’dan Emre Belözoğlu’na kınama

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında BB Erzurumspor'un sahasında Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın bitiş düdüğüyle turuncu-lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu ve tribünler arasında gerginlik yaşanmıştı. Bu gerginlikle ilgili Erzurumspor cephesinden bir açıklama geldi. Başkan Mevlüt Doğan ve yönetim kurulu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü oynanan ve hem maç öncesi, hem de maç sonrası iki kulüp yönetici, teknik adam ve oyuncular arasında son derece sıcak ilişkilerle sonuçlanan karşılaşmada, sadece rakip takım oyuncusu Emre Belözoğlu'nun neden olduğu olaylar bizi derinden üzmüştür. Sporun barış ve kardeşlik ruhuna büyük önem veren camiamız, daha önce yaptığı bu tür olaylarla da sürekli gündeme gelen bu kişinin açıkça saldırısına uğramıştır. Maç bitiminde takımımızın yedek kulübesine kadar yürüyerek, taraftara ağza alınmayacak şekilde küfür eden, tribüne çıkmaya çalışarak taraftarlarla dövüşmek isteyen Emre Belözoğlu, kendisini yatıştırmak isteyen yöneticimize de yumruk atmış, yine ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) herkesin gözü önünde cereyan eden ve kameralara da açıkça yansıyan bu çirkin eylemle ilgili, sporun fair-play ruhuna aykırı hareket ederek herkese kötü örnek olan bu oyuncuya karşı yaptırım uygulayacağından şüphemiz yoktur."