Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Geçen sezon Fatih Terim'in göreve gelmesiyle muazzam bir yükseliş yaşayan ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor. Geçen sezonun gol kralı Bafe Gomis'in Suudi Arabistan'a satılması ve yerine forvet alınamaması taraftarların tepkisini çekmiş olsa da Terim; Eren Derdiyok, Onyekuru, Muğdat Çelik gibi isimlere güveniyor.

TÜRK TELEKOM'DAKİ SON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ASTANA

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan son Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray, 8 Aralık 2015'te Astana'yı konuk etmişti. Patrick Twumasi'nin golüyle geriye düşen Galatasaray, Selçuk İnan'ın golüyle 1 puanı kurtarmıştı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele edecek Galatasaray, Avrupa'daki ilk sınavına Lokomotiv Moskova karşısında çıkacak. 18 Ekim Salı gecesi 22:00'de oynanacak maç, uzun bir aradan sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil, maçın yayınlanacağı kanal belli olur olmaz bilgilerini haberimizde bulabileceksiniz.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA

MAÇ GÜNÜ: 18 EKİM SALI

MAÇ SAATİ: 22:00

STADYUM: TÜRK TELEKOM STADYUMU

Lokomotiv Moskova kadrosu

Guilherme, Nikita Medvedev, Anton Kochenkov, Bedenikt Höwedes, Solomon Kvirkvelia, Vedran Corluka, Taras Mykhalyk, Mikhail Lysov, Bryon Idowu, Timofey Margasov, Boris Rotenborg, Grzegorz Krychowiak, Dmtri Barinov, Tarasov, Igor Denisov (Kaptan), Anton Miranchuk, Aleksandr Kolomeytrsev, Ignatjev, Rybus, Aleksey Miranchuk, Manuel Fernandes, Jefferson Farfan, Zhemaletdinov, Eder, Smolov