Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepe'de 3 oyuncu formayı çıkarmadı

'de 3 oyuncu formayı çıkarmadı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilip sadece Fenerbahçe'yi mağlup eden 'de teknik direktör Bayram Bektaş, en uzun süreyi savunmadaki 3 futbolcuya verdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 14:17
Göztepe'de 3 oyuncu formayı çıkarmadı

Geride kalan periyotta stoperler ve Reis ile sol bek Traore tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı. Toplam 360 dakika forma giyen 3 oyuncunun ardından kanat oyuncusu Halil Akbunar 354 dakika süre aldı. Bir tek Fenerbahçe müsabakasının 82'nci dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Halil, diğer 3 maçta 90'ar dakika forma giydi. Halil, 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçında takımına 3 puanı getiren golü attı. ekibinde, sağ bek Lamine Gassama da takımın değişmezlerinden biri olduğunu gösterdi. Senegalli oyuncu 4 müsabakada 352 dakika görev yaptı.

Sarı-kırmızılarda en az süreyi ise 1'er dakika ile Hakan Çinemre ve Berkan aldı. Savunmanın göbeğinde görev yapan Hakan Çinemre Fenerbahçe, sol bek Berkan ise deplasmandaki Galatasaray mücadelelerinde son dakika oyuna dahil oldu. 'de yeni transferlerden Deniz Kadah 347, Yasin Öztekin 290, Celso Borges 270, Alpaslan Öztürk 206 ve Cameron Jarome da 28 dakika top koşturdu. Bu sezon kiralık olarak oynadığı Manisaspor'dan geri dönen kaleci Göktuğ da Beto'nun cezalı olduğu Galatasaray maçında 90 dakika kaleyi korudu. İzmir ekibinin yaz döneminde kadrosuna dahil ettiği stoper Grillo ile golcüler Samed Ali ile Cikalleshi henüz siftah yapamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de 3 oyuncu formayı çıkarmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN