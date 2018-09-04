İsveç'te Olsson kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 10 Ekim Pazartesi günü Türkiye'yi konuk edecek İsveç Milli Takımı, müsabakanın oynanacağı Friends Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Janne Andersson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen defans oyuncusu Martin Olsson'un, ayağındaki sakatlığın devam etmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtti.

Andersson, Olsson'un yerine, Yunanistan Süper Ligi temsilcisi AEK'nın defans oyuncusu Niklas Hult'un kadroya çağrıldığını duyurdu.

JİMMY DURMAZ'DAN AÇIKLAMALAR

İsveç Milli Takımı'nın Türk asıllı orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, idmanın ardından basın mensuplarına açıklama yaparak, Dünya Kupası'ndaki Almanya maçı sonrası sosyal medya üzerinden kendisine yönelik ölüm tehditleri ve ırkçı saldırılar hakkında konuştu.

Jimmy Durmaz, İsveç Futbol Federasyonu başta olmak üzere bütün dünyadan destek aldığını kaydederek, ''Herkese çok teşekkür ediyorum. Bunu yapanlar hakkında polis soruşturması devam ediyor. Artık bu davanın takipçisi polis ve İsveç Futbol Federasyonu. Benim için konu kapanmıştır. Ben kendimi futbola verdim.'' ifadelerini kullandı.

Avusturya ve Türkiye ile oynayacakları maçlara konsantre olduğunu vurgulayan Durmaz, her iki müsabakadan da iyi bir sonuç almak için son dakikaya kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Jimmy Durmaz, forma giydiği Toulouse'da yeni teknik direktör Alain Casanova ile iyi bir hava yakaladığını da sözlerine ekledi.