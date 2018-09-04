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, Florya’ya kadar geldi...

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Modeste, Florya’ya kadar geldi...
Gomıs'in yerine düşünülen için üç hafta uğraş veren 'ın bu süreçte Fransız forveti İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Florya'ya götürülen ve tesisleri gezen Modeste ile anlaşmaya yakın olan sarı-kırmızılar, kulüp avukatlarından gelen "Hukuki sıkıntı yaşarız" uyarısı üzerine transferden vazgeçti. TJ Quanjian'da yıllık 11 milyon Euro kazanan Modeste, 150 bin Euro alacağı ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Öte yandan Modeste'nin haklarını elinde bulundurduğunu öne süren menajer Mendy, "Modeste'nin önünde bir engel kalmadı. Galatasaray, Modeste ile kontrat yapabilir" sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı. Transfer tescil döneminin bittiğini hatırlatan spor hukukçuları ise, "Galatasaray, Modeste ile sözleşme imzalayabilir ancak Ocak ayında lisansını çıkartabilir ve resmi maçlarda oynatabilir" dedi.
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Modeste, Florya’ya kadar geldi...
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