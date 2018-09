Sneijder’in beşte biri!

BUGÜN NELER OLDU

İki oyuncunun Galatasaray'daki ilk 40 maçı kıyaslandığında büyük bir fark söz konusu… Sneijder 'in sarı-kırmızılı formayla 14 gole imza attığı periyotta Belhanda sadece 3 golde kaldı. Gol sayısı kadar kırmızı kart gören Faslı oyuncu için Galatasaray'ın kasasın dan 8.5 milyon Euro bonservis çıktı. Sneijder ise İnter'den 7.5 milyon Euro'ya alınmıştı.İKI isim arasında kıyaslama yapılamaz. Sneijder'ın kariyerine baktığımız da Real Madrid , Inter, Ajax gibi üst düzey takımlarda yıllarca forma giymiş ve Hollanda Milli Takımı 'nın da en önemli oyuncularından birisi. Ve de bütün kariyeri boyunca her zaman oynadığı maçlarda, öne çıkan oyuncuların başında gelen bir isim. Bu yüzden Belhanda gibi oyuncuyla kendisini kıyaslamam mümkün değil.GALATASARAY'IN transfer döneminin son gününde Akhisar'dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak. Milli Takım'ın Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan sarı-kırmızılı takımın yeni sol beki, milli ara sonrası salonda çalışmalara başlayacak. Bu arada Fatih Terim 'in 3 gün izin verdiği futbolcular yarın Florya'da akşam saatlerinde idmana çıkacak.