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’in beşte biri!

'da gördüğü kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes 10 numaralı formasını aldığı Wesley 'i mumla aratıyor.

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Sneijder’in beşte biri!
İki oyuncunun Galatasaray'daki ilk 40 maçı kıyaslandığında büyük bir fark söz konusu… 'in sarı-kırmızılı formayla 14 gole imza attığı periyotta sadece 3 golde kaldı. Gol sayısı kadar kırmızı kart gören Faslı oyuncu için Galatasaray'ın kasasın dan 8.5 milyon Euro bonservis çıktı. Sneijder ise İnter'den 7.5 milyon Euro'ya alınmıştı.

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İKI isim arasında kıyaslama yapılamaz. Sneijder'ın kariyerine baktığımız da , Inter, Ajax gibi üst düzey takımlarda yıllarca forma giymiş ve Hollanda 'nın da en önemli oyuncularından birisi. Ve de bütün kariyeri boyunca her zaman oynadığı maçlarda, öne çıkan oyuncuların başında gelen bir isim. Bu yüzden Belhanda gibi oyuncuyla kendisini kıyaslamam mümkün değil.

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GALATASARAY'IN transfer döneminin son gününde Akhisar'dan kadrosuna kattığı ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak. Milli Takım'ın Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan sarı-kırmızılı takımın yeni sol beki, milli ara sonrası salonda çalışmalara başlayacak. Bu arada 'in 3 gün izin verdiği futbolcular yarın Florya'da akşam saatlerinde idmana çıkacak.
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Sneijder’in beşte biri!
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