Trabzonspor’da bu sezon işler tersine döndü yabancılar coştu

10 gollü Kasımpaşa
ve Galatasaray
'ın ardından bu sezonun en çok gol atan (9) üçüncü takımı olan Trabzonspor
'da takımı yabancılar sırtlıyor. Geçen sezon gol yükünü çeken Burak Yılmaz
, sakatlığı nedeniyle takımda yer bulamazken 9 golün 8'ini yabancılar attı. Kolombiyalı futbolcu Rodallega 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Nijeryalı Nwakaeme 2 golle onu takip etti. Bir diğer Nijeryalı Onazi, Çekyalı Novak, Gana asıllı İtalyan Ekuban da 1'er golle skora katkı sağladılar. Yerli oyunculardan sadece Olcay Şahan
1 gol atma başarısı gösterdi. Geçen sezon ilk 4 haftada yine 9 gol atan bordo-mavililerde, yerli oyuncular 5 gol (Burak-3, Olcay-2) ile yabancıları geride bırakmıştı. Bu arada 9 golün 6'sı forvet oyuncularından geldi. YERLİLER SUSKUN SÜPER Lig
'de 4 haftada 36 karşılaşma oynanırken atılan 99 golün 72'si yabancılardan geldi. 27 golü ise yerli isimler kaydetti. Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Diagne 6 golle krallık listesinde adını zirveye yazdırırken onu 3 golle Trabzonsporlu Rodallega takip etti. Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok
ve Emre Akbaba ile Antalya
spor'da top koşturan Hakan Özmert, Konyasporlu Ömer Ali Şahiner ise attıkları 2 golle en fazla skor üreten yerli isimler olarak dikkat çekiyor. NWAKAEME İLE UĞRAŞMAYIN BANA 'ANTONİ' DEYİN
Trabzonspor'un İsrail
'den transfer ettiği ve performansıyla taraftarın gönlünü fetheden Anthony Nwakaeme'nin adının telaffuzu herkesi zorluyor. Herkes adını farklı telaffuz ettiği için Nijeryalı oyuncudan bir istek geldi, "Nwakaeme demekle uğraşmayın, bana Antoni deyin." Bu arada Nwakaeme, Aralık 2014'ten (Oscar Cardozo
- Gençlerbirliği
, 3 gol) bu yana Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig maçında en az 3 gole doğrudan katkı sağlayan ilk yabancı oyuncu oldu. Galatasaray maçında 2 gol ve 1 asist yaptı.