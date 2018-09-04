Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yunus Akgün 2 gol attı, Milliler kazandı

2 gol attı, Milliler kazandı

19 Yaş Altı Milli Takımı, Kırgızistan'ı 3-0 mağlup etti. Millilerin gollerini ve (2) attı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 16:19
Yunus Akgün 2 gol attı, Milliler kazandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Valentin Granatkin Turnuvası'nın A Grubu 3. ve son maçında Kırgızistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Roschino Arena'da yapılan karşılaşmada milli takımın gollerini, 7. dakikada penaltıdan 'ün, 59 ve 61. dakikalarda ise 'ün attığı belirtildi.

Grubu 4 puanla tamamlayan Türkiye'nin sıralamadaki yeri, bu akşam oynanacak Kazakistan-Saint Petersburg Karması maçının sonucuna göre belli olacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayan ekipler yarı finale yükselirken, diğer 2 takım ise sıralama müsabakaları oynayacak.

A Grubu'nda son maç öncesi puan durumu şöyle:

A GRUBU

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1. Türkiye

3

1

1

1

4

2

2

4

2. Kırgızistan

3

1

1

1

3

2

1

4

3. Kazakistan

2

1

0

1

2

2

0

3

4. Saint Petersburg Karması

2

0

2

0

2

2

0

2

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus Akgün 2 gol attı, Milliler kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN