Yunus Akgün 2 gol attı, Milliler kazandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Valentin Granatkin Turnuvası'nın A Grubu 3. ve son maçında Kırgızistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Roschino Arena'da yapılan karşılaşmada milli takımın gollerini, 7. dakikada penaltıdan Recep Gül'ün, 59 ve 61. dakikalarda ise Yunus Akgün'ün attığı belirtildi.

Grubu 4 puanla tamamlayan Türkiye'nin sıralamadaki yeri, bu akşam oynanacak Kazakistan-Saint Petersburg Karması maçının sonucuna göre belli olacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayan ekipler yarı finale yükselirken, diğer 2 takım ise sıralama müsabakaları oynayacak.

A Grubu'nda son maç öncesi puan durumu şöyle:

A GRUBU O G B M A Y AV P 1. Türkiye 3 1 1 1 4 2 2 4 2. Kırgızistan 3 1 1 1 3 2 1 4 3. Kazakistan 2 1 0 1 2 2 0 3 4. Saint Petersburg Karması 2 0 2 0 2 2 0 2