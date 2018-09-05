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A Milli Takım'dan 'a takviye

Stuttgartlı futbolcu , 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden 'a katıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 12:21
A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a takviye

'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve İsveç ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Berkay Özcan, 'a gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Stuttgart takımında oynayan 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Ümit Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta 7 Eylül'de Kıbrıs Rum Kesimi, 11 Eylül'de de İsveç ile yapacağı maçların kadrosuna dahil edildi.

, sabah saatlerinde Ümit Milli Takım'ın kampına katıldı.

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A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a takviye
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