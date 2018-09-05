A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a takviye

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve İsveç ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Berkay Özcan, Ümit Milli Takım'a gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Stuttgart takımında oynayan 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Ümit Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta 7 Eylül'de Kıbrıs Rum Kesimi, 11 Eylül'de de İsveç ile yapacağı maçların kadrosuna dahil edildi.

Berkay Özcan, sabah saatlerinde Ümit Milli Takım'ın kampına katıldı.