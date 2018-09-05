Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Akhisarspor'un UEFA kadrosu belli oldu

'un UEFA kadrosu belli oldu

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan , futbolcu listesini UEFA'ya bildirdi. Daniel Larsson kadroda yer almadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 12:01
Akhisarspor'un UEFA kadrosu belli oldu

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu ve Süper Kupa sahibi Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele vereceği grup müsabakaları öncesi kadrosunu bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda Krasnodar (Rusya), Standard Liege (Belçika) ve Sevilla (İspanya) ile mücadele edecek 'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

"Milan Lukac, Halil Yeral, Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Sissoko, Josue, Elvis Manu, Adrien Regattin, Borges, Yevhen Seleznyov."

Öte yandan Daniel Larsson, Bokila, kaleci Bora Körk UEFA kadrosunda yer almadı. Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te Krasnodar ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor'un UEFA kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN