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’ya hapis cezası

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Jose Mourinho’ya hapis cezası

MANCHESTER United'ın dünyaca ünlü teknik direktörü 'ya 'dan ceza geldi. İspanya'da çalıştığı dönemle alakalı 2 vergi suçundan yargılanan Portekizli teknik adam, vergi kaçırdığını kabul etti ve 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldı. Mourinho'nun 'i çalıştırdığı 2012- 2013 yılları arasında 3.3 milyon Euro vergi kaçırdığı tespit edilmişti. Mahkeme ile anlaşan, tecrübeli teknik adam 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldı. Jose Mourinho ayrıca 2 milyon Euro para cezası ödeyecek.

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Jose Mourinho’ya hapis cezası
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