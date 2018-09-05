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Onyekuru'nun menajeri SABAH'a konuştu: Değeri...

'ın 22 yaşındaki oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila SABAH’a konuştu. "Henry sol forvet ancak 9 numara da oynar" diyen D'Avila şöyle devam etti, "Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip."

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Onyekuru'nun menajeri SABAH'a konuştu: Değeri...

Gomis'in satışı sonrası forvet transferi yapamayan 'da Ocak ayına kadar sıkıntı yaşanacağı konuşulurken, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'yi sarı-kırmızılı kulübe getiren menajer William D'Avila'dan sürpriz açıklamalar geldi. D'Avila'ya, "Onyekuru 9 numara oynar mı? Ndiaye'nin kiralık sözleşmesinde neden opsiyon yok?" sorularını sorduk. İşte SABAH'a özel açıklamaları:

DEĞERİ 30 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE

Henry (Onyekuru) sol forvet ama 9 numara da oynar. AS Eupen'de 9 numara oynadığında da başarılı oldu. Zaten kariyerini incelerseniz henüz çok genç olmasına rağmen iki maçta bir gol atmayı başarmış. Takım arkadaşlarını ve Türkiye Ligi'ni tanımaya başladı. Göreceksiniz, rakipler için kâbus olacak ve bu sezon çok gol atacak. Çünkü Henry'yi açık alanda kimse durduramaz. Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip.

NDİAYE KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ

, Badou (Ndiaye) ile ilgilenen takımlardan 25 milyon Euro istedi. Badou gelen tekliflere rağmen kalbinin sesini dinledi ve Galatasaray'ı seçti. Çünkü takımı tanıyor, İstanbul'u seviyor ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Stoke'un belirlediği 25 milyon Euro bonservis bedeli Türkiye'de gerçekçi olmaz, bu yüzden kiralık sözleşmesine opsiyon koymadık. Badou, Galatasaray'ın beyni! Defans ile hücum arasında geçişi sağlayacak.

DEV KADRO BİLDİRİLDİ

Şampıyonlar Ligi D Grubu'nda , Porto ve Schalke 04 ile eşleşen G.Saray'ın 21 kişilik listesi açıklandı .UEFA ile yapılan anlaşma gereği 25 kişilik kadro hakkı 21'e indirilen sarı-kırmızılı takımın bildirdiği kadroda şu isimler var: Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, , , Linnes, , Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Eren, , Onyekuru, Muğdat... Aslan, ilk maçını 18 Eylül'de Lokomotiv Moskova ile evinde oynayacak.

İşte transfere en çok para harcayan futbol kulüpleri
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Onyekuru'nun menajeri SABAH'a konuştu: Değeri...
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