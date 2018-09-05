Süper Lig'in en değerli yerlisi Yusuf Yazıcı

Galatasaray'ı farklı yenerek, Süper Lig'in 4. haftasına damga vuran Trabzonspor'da, genç yetenek Yusuf Yazıcı performansıyla yıldızını parlatmayı sürdürüyor. Altyapısından yetiştiği bordomavili kulüpte, 2015-2016 sezonunun devre arasında A Takım'a yükselen genç yetenek, futboluyla vazgeçilmez oldu. 21 yaşındaki yıldız futbolcu, Transfermarkt verilerine göre; 12 milyon Euro'luk piyasa değeriyle 'Süper Lig'in en değerli Türk futbolcusu' olarak ilk sırada yer alıyor.

ABDÜLKADİR DE PEŞİNDE

Listenin ilk 4 sırasını kiralık olarak ligde forma giyen yabancılar oluştururken milli yıldız, 5. sırayı Beşiktaş'ın iki yıldızı Vida ve Karius ile paylaşıyor. 10. sırayı Maicon ve Rodrigues ile paylaşan Trabzon'un 19 yaşındaki genç yeteneği Abdülkadir Ömür ve Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan da 8 milyon Euro değerleriyle Yusuf'u takip eden Türkler oldu.

BİR GÖRÜŞ - İSKENDER GÜNEN

Millilerin de vazgeçilmezi

Yusuf ilk kez Hami Mandıralı zamanında 11'de şans verildiği zaman dikkat çeken bir isimdi. Ersun Yanal, geldikten sonra ise bırakın ilk 11'i 18 kişilik kadroda bile kendisine şans verilmedi. Ardından Mehmet Ekici krizi çıktıktan sonra 'mecburen' ilk 11'de yer aldı. Bundan sonra da oynadığı oyun ve takıma yaptığı katkı ile her geçen gün gelişimini hep birlikte gördük. Şu an gelinen noktada gerek Trabzonspor için gerekse Milli Takım için vazgeçilmez bir oyuncu oldu. Yalnız yeteneklerini tam anlamıyla yansıtabilmesi için kenardan daha çok üçlü orta sahada forvete yakın olarak oynamalı. Bir başka alternatif ise savunmanın önündeki ikiliden biri olmalı.

70

Trabzonspor'da bugüne kadar çıktığı 70 maçta 18 gol, 20 asistlik performans sergileyen Yusuf, bu rakamlarla Avrupa'nın gözde kulüplerinin de dikkatini çekiyor.