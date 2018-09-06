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’ın eli cebinden ayrılmıyor

Spor Toto Süper Lig’de 4 hafta geride kalırken, en fazla kart gösteren hakemlerin listesi belli oldu. Genç hakem , Süper Lig’de bu sezon en fazla penaltı düdüğü çalan ve en fazla kart gösteren hakem konumunda.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 10:15
Ali Palabıyık’ın eli cebinden ayrılmıyor

Süper Lig'de bu sezon mücadelelerin oldukça sert geçmesi hakemlerin çıkarttığı kart sayılarına da yansıdı. Türkiye Futbol Federasyonu Ankara bölgesi hakemi olan , 18 sarı kart, 2 kırmızı kartla bu sezonun ilk 4 haftalık periyodunda elini en fazla cebine götüren hakem konumunda. Palabıyık, 2 kez penaltı noktasını göstermesiyle bu alanda da zirvede yer aldı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında en fazla kart gösteren hakemlerin listesi şu şekilde:

Ali Palabıyık: 18 sarı kart, 2 kırmızı kart
Ümit Öztürk: 13 sarı kart, 1 kırmızı kart
Bülent Yıldırım: 13 sarı kart
Halis Özkahya: 12 sarı kart
Yaşar Kemal Uğurlu: 11 sarı kart
Hüseyin Göçek: 10 sarı kart, 1 kırmızı kart
Cüneyt Çakır: 10 sarı kart
Fırat Aydınus: 9 sarı kart, 1 kırmızı kart
Özgür Yankaya: 7 sarı kart, 3 kırmızı kart
Alper Ulusoy: 8 sarı kart, 1 kırmızı kart

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Ali Palabıyık’ın eli cebinden ayrılmıyor
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