Altınordu-Liege düellosu

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, kaleci Erce Kardeşleri oyaladıkları ve transfer etmedikleri için sert eleştirilerde bulunduğu Standard Liege kulübünden cevap geldi. Belçika ekibi, "Erce Kardeşler ile ilgilendik. Erce, menajeri ve Altınordu'nun sportif direktörü ile birlikte kulübümüzü ziyaret etti. Ziyareti takiben Altınordu'ya somut bir teklif götürdük. Fakat Altınordu başkanı kabul etmedi. Transferi engelleyen biz değil, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dır" açıklamasını yaptı. Özkan, "24 yaşındaki gencin hayallerine darbe vurdunuz" diyerek Liege'i suçlamıştı.

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