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-Liege düellosu

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Altınordu-Liege düellosu

Başkanı 'ın, kaleci Erce Kardeşleri oyaladıkları ve transfer etmedikleri için sert eleştirilerde bulunduğu Standard Liege kulübünden cevap geldi. ekibi, "Erce Kardeşler ile ilgilendik. Erce, menajeri ve Altınordu'nun sportif direktörü ile birlikte kulübümüzü ziyaret etti. Ziyareti takiben Altınordu'ya somut bir teklif götürdük. Fakat Altınordu başkanı kabul etmedi. Transferi engelleyen biz değil, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dır" açıklamasını yaptı. Özkan, "24 yaşındaki gencin hayallerine darbe vurdunuz" diyerek Liege'i suçlamıştı.

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Altınordu-Liege düellosu
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