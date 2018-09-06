BAL’da fikstür çekildi

Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan toplantıda Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) diğer takımların da olduğu gibi, Aydın'ı temsil eden Aydınspor 1923, Kuşadasıspor, Didim Belediyespor ve Sökespor'un ilk haftadaki rakipleri ve sezon fikstürleri belli oldu. BAL 7.Grup'ta mücadele edecek olan Aydın temsilcilerinden Aydınspor 1923 deplasmanda Denizli temsilcisi Serinhisarspor'la, Sökespor ilk haftada kendi seyircisi önünde Isparta Davrazspor'la, Didim Belediyespor da kendi sahasında Tavas Birlikspor'la, Kuşadasıspor da deplasmanda Manavgat Belediyespor'un konuğu olacak.

Buna göre Aydın takımlarının yer aldığı ilk hafta programı şu şekilde oluştu;

-Manavgat Belediyespor - Kuşadasıspor

-Serinhisarspor - Aydınspor 1923

-Didim Belediyespor - Tavas Birlikspor

-Bucak Belediye Oğuzhanspor - Kale Belediyespor

-Yatağanspor - Ortaca Belediyespor

-Konyaaltı Belediyespor - Kepez Belediyespor

-Sökespor - Isparta Davrazspor