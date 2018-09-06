Belhanda ve Emre Belözoğlu'na 3'er maç ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı ekibin antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Kayserisporlu Şamil Çinaz'a üçer maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Belhanda ile Kayserispor'un Fenerbahçe müsabakasında oyundan atılan Şamil Çinaz'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle üçer maç men cezası verdiği kaydedildi. Şamil'e ayrıca 13 bin lira para cezası da kesildiği aktarıldı.

PFDK'nın Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında sarı-kırmızılı ekibin antrenörü Hasan Şaş'a ise rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Disiplin kurulunun, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir maçında ev sahibi takım yöneticisine saldırdığı gerekçesiyle Emre Belözoğlu'nu da 3 maç men ve 7 bin 800 lira para cezasına çarptırdığı vurgulandı.