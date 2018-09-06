Danimarka sahaya çıktı! Kimisi öğrenci kimisi marangoz

DANİMARKA Futbolcular Birliği ile Danimarka Futbol Federasyonu arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle profesyonel olmayan oyunculara yönelmek zorunda kalan Danimarka Milli Takımı, hazırlık maçında Slovakya'ya 3-0 mağlup oldu. Slovakya, ilginç bir kadro ile sahaya çıkan Danimarka'yı, Adam Nemec, Albert Rusnak ve kendi kalesine Adam Fogt'un attığı gollerle uğurladı. Asıl mesleği satış elemanlığı olan, İkinci Lig'in gol kralı konumundaki Offenberg'in önderliğinde elinden geldiğince mücadele eden Vikingler'in sahaya sürdüğü bazı isimlerin mevkileri ve meslekleri ise şöyle: Kaleci Larsen: Satış danışmanı. Stoper Bommelund: Lise öğrencisi. Stoper Bannis: Danışman. Stoper Skraep: Marangoz. Sağ açık Johansson: Youtuber. Defansif orta saha Kempel: İnşaatçı. Ofansif orta saha Jorgensen: Gardiyan. Sol açık Vollesen: Öğrenci. Sağ forvet Holm: İşsiz. Forvet Offenberg: Satış elemanı. Sol forvet Fonss: Yat tamircisi

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